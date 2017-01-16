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Лучшие заведения

Красота и здоровье >> Сауны и бани Минска

Банный комплекс “Лазня”.

Телефоны: 8 (017) 294 01 73
Адрес: г. Минск ул, Марьевская,5
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Туризм и отдых в Минске >> Гостиницы Минска

Гостиничный комплекс "Виктория".

Отзывов:3
Телефоны: Reception (24 часа): +375 (17) 239 77 77, Отдел бронирования: +375 (17) 239 77 44, 204 88 44. Факс: +375 (17) 204 88 33. Приемная Тел./ Факс: +375 (17) 209 60 40
Адрес: 220035, Республика Беларусь г. Минск, проспект Победителей, 59
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Последние сдающиеся квартиры в Минске

16.01.17 19:26 Сдается квартира: Комнат: 1 - 100$ Подробнее...
Сдам комнату чистую и большую возле метро в тихом доме
16.01.17 18:54 Сдается квартира: Комнат: 1 - 20$ Подробнее...
Сдам Посуточно комфортное жильё
16.01.17 18:26 Сдается квартира: Комнат: 3 - 300$ Подробнее...
Хорошее состояние.Ремонт санузлов. Кухня. Встроенные шкафы. Космос ТВ+интернет. Стиральная машина.
16.01.17 17:30 Сдается квартира: Комнат: 2 - 250$ Подробнее...
Уютная двухкомнатная - 200 метров от метро Михалово. Мебелирована, телевизор, холодильник,...
16.01.17 16:55 Сдается квартира: Комнат: 1 - 170$ Подробнее...
Сдаётся одна комнатная квартира по ул. Рафиева 48. Три остановки до МЕТРО Петровщина, развитое...

Последние бесплатные объявления Минска

16.01.17 18:40 Офисное помещение в г.Фаниполь: Подробнее...
Сдаю офисное помещение в г.Фаниполь 20м2 в цокольном этаже 10-этажного дома. Отдельный вход и...
16.01.17 17:15 Продам электроплиту Гефест 2140: Подробнее...
Продам электроплиту Гефест (4 конфорки). Б/у, в хорошем состоянии, полностью рабочая. 120 рублей
16.01.17 15:37 Обслуживание, ремонт компьютеров, ноутбуков в МИНСКЕ. ВЫЕЗД: Подробнее...
4623916 ВЕЛКОМ;
7965150 ЛАЙФ;
5407583 МТС.

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16.01.17 14:36 Коньки двух видов: Подробнее...
Коньки черные размеры разные -109000руб., с высоким задником - 139000руб., лезвия 27р.- 77000руб....
16.01.17 11:31 Танометр Microlife: Подробнее...
По работе не каких проблем. Состояние отличное.
Звоните спрашивайте интересующие вопросы.

Новости Минска

В Минске на 19 перекрестках появятся детекторы дорожного движения.
Видеодетекторы дорожного движения запустят на 19 перекрестках Минска. "В декабре 2016 года начаты строительно-монтажные работы по первой очереди строительства единой системы...
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В выходные слабые морозы и сильные снегопады.
На выходных ожидаются слабые морозы, мокрый снег и сильные снегопады. На субботу объявлен оранжевый уровень опасности. По последним данным, в Беларуси сохраняется снежный покров высотой от 4...
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Откорректирован декрет о тунеядцах. Уточнены списки плательщиков.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 января подписал Декрет № 1, предусматривающий внесение изменений в Декрет «О предупреждении социального иждивенчества», сообщает пресс-служба...
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В Минске снижены коэффициенты ставки налога на недвижимость.
Коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и землю в Минске снижены. Соответсвующее постановление Минголрисполкома сегодня опубликовано на Национальном правовом интренет-портале. Зональные...
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Минчане будут возмещать до 75% расходов на воду в 2017 году.
Прогнозируемый уровень возмещения населением Минска затрат на оказание услуг водоснабжения и водоотведения в 2017 году достигнет 75%, сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель директора...
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